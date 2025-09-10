5 révélations des premiers exclus d’OD Chypre

2. Des tonnes d’admirateurs tentent d’obtenir une date avec eux

S’ils n’ont pas trouvé l’amour à Chypre, peut-être la trouveront-ils prochainement au Québec. Depuis leur sortie de l’aventure, les fans de l’émission ne se gênent pas pour écrire à l’un ou à l’autre en leur proposant un rendez-vous romantique. Même que certaines filles écrivent à Yorick qu’elles sont «de bonnes collations.» Cette citation fait référence au premier épisode où l’ex-candidat avait surpris en mentionnant aimer les femmes «format collation.»

Si tous les deux restent ouverts à trouver leur âme sœur, il faudra patienter un peu. Ces derniers veulent prendre le temps de se déposer avant de repartir à la conquête de cœurs libres.