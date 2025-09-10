5 révélations des premiers exclus d’OD Chypre

Début du contenu principal.
Le coup d’envoi d’Occupation Double a officiellement été donné dimanche dernier. Malheureusement, Yorick et Claudia sont les deux candidats qui n’ont pas réussi à atteindre les maisons. Quelques heures après leur retour de Chypre, on a eu certaines confessions de leur part que vous pouvez consulter dans la vidéo plus haut.
«Ils n’ont pas de lunette les gars.» Lance Claudia en riant visiblement déçue de ne pas avoir obtenu sa chance. Il en est de même pour son acolyte Yorick: «Je pense que je suis quelqu’un qui gagne à être connu longtemps. Je pense qu’on me découvre plus intimement longtemps. Je pense que le speed dating, ça m’a un peu nui, tout comme mon âge.» Néanmoins, le jeune homme de 23 ans et la belle brune de 28 ans restent satisfaits de leur passage et regardent maintenant de l’avant. Découvrez comment ils ont vécu ce rejet dans la vidéo plus haut.
S’ils n’ont pas trouvé l’amour à Chypre, peut-être la trouveront-ils prochainement au Québec. Depuis leur sortie de l’aventure, les fans de l’émission ne se gênent pas pour écrire à l’un ou à l’autre en leur proposant un rendez-vous romantique. Même que certaines filles écrivent à Yorick qu’elles sont «de bonnes collations.» Cette citation fait référence au premier épisode où l’ex-candidat avait surpris en mentionnant aimer les femmes «format collation.»
Si tous les deux restent ouverts à trouver leur âme sœur, il faudra patienter un peu. Ces derniers veulent prendre le temps de se déposer avant de repartir à la conquête de cœurs libres.
Passer trois semaines dans la maison des exclus…ça rapproche! C’est le cas de Yorick et de Claudia. Non, il n’y a aucun potentiel amoureux, mais ils affirment, en entrevue, être devenus de très bons amis. Ils se comparent même à un duo de frère et sœur. Malgré leur court passage dans l’aventure, leur sortie fut pénible. Ayant vécu le même dénouement, tous les deux arrivent à se comprendre ce qui facilite l'acceptation de cette fin. Voyez dans la vidéo ci-haut, les bons mots qu’ils avaient l’un pour l’autre.
Il est impossible de bien s’entendre avec tout le monde. C’est le cas de Yorick qui avoue approuver un désaccord envers certains propos que Naomi a tenus durant la première dimanche dernier.
Pour Claudia, c’est avec la candidate Any qu’elle a éprouvé un accrochage: «J'avais juste moins de points en commun avec elle et on dirait que je ne comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Je pense qu'elle a un gros caractère. Elle ne se laisse pas piler sur les pieds.» Elle termine son point de vue en précisant que les filles ont souvent tenté de l’inclure dans la gang, mais que la candidate avait du mal à se mêler au groupe.
Ça grouille sur le plateau d’Occupation Double! Si la production en a plein les bras, ce n’est pas toujours le cas pour les participants. Lors de notre discussion, ils révèlent que l’attente est assez longue sur le plateau et qu’ils n’ont aucune notion du temps ce qui rend les tournages encore plus longs. Autre point, l’équipe n’informe pas toujours les gars et les filles des prochaines étapes pour garder l’effet de surprise: «C'était beaucoup de l'inconnu. On ne savait jamais rien.» Explique Claudia. Regardez d’autres confidences sur ce qu’on ne voit pas à la télé dans la vidéo en tête.
Pour d’autres révélations de la part des candidats exclus d’OD Chypre, écoutez Au confessionnal, le balado officiel de l’émission sur iHeartRadio animé par Marc-Antoine Berthiaume.
