Yorick en couple avec cette candidate d'OD Chypre!

Dans la maison des exclus, il a passé tout son temps auprès d’Elisa, elle aussi éliminée. Leur complicité a grandi au fil des jours et, visiblement, une vraie connexion est née!

« On est exclusifs en ce moment! Ouh, petit scoop! », a révélé Elisa en entrevue avec Noovo Moi! Elisa n’a d'ailleurs pas hésité à ajouter, sourire en coin, qu’ils se sont « frenchés tout le long » de leur séjour hors de la villa!

Aujourd’hui, Yorick et Elisa souhaitent voir où cette histoire peut les mener en dehors du contexte d’OD!

« Ça a vraiment cliqué Yorick et moi! Puis on aimerait vraiment voir si ça marcherait dans un contexte hors OD. Alors on essaie vraiment, on est exclusifs en ce moment! On se fréquente, on n’est pas fermé à ce que ça soit plus du sérieux », nous explique Elisa.