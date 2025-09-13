Yorick en couple avec cette candidate d'OD Chypre!

Début du contenu principal.
Décidément, Yorick n’a pas fini de faire jaser!
Après son passage remarqué à la grande première d’Occupation Double Chypre, où il avait surpris tout le Québec avec sa fameuse réplique sur les filles « format collation », le candidat a rapidement été éliminé de l’aventure!
Si son parcours dans la téléréalité a été de courte durée, l’histoire a pris un tournant inattendu pour Yorick une fois arrivé dans la maison des exclus...
Dans la maison des exclus, il a passé tout son temps auprès d’Elisa, elle aussi éliminée. Leur complicité a grandi au fil des jours et, visiblement, une vraie connexion est née!
« On est exclusifs en ce moment! Ouh, petit scoop! », a révélé Elisa en entrevue avec Noovo Moi! Elisa n’a d'ailleurs pas hésité à ajouter, sourire en coin, qu’ils se sont « frenchés tout le long » de leur séjour hors de la villa!
Aujourd’hui, Yorick et Elisa souhaitent voir où cette histoire peut les mener en dehors du contexte d’OD!
« Ça a vraiment cliqué Yorick et moi! Puis on aimerait vraiment voir si ça marcherait dans un contexte hors OD. Alors on essaie vraiment, on est exclusifs en ce moment! On se fréquente, on n’est pas fermé à ce que ça soit plus du sérieux », nous explique Elisa.
De son côté, Yorick semble plus que fier de sa nouvelle flamme! Il a publié hier une première photo de couple sur Instagram, accompagnée d’une légende qui fait sourire: « Snack 😮💨 ».
On peut même déjà voir les amoureux s'embrasser sur la deuxième photo du carrousel!
Reste à voir si cette idylle née dans l’univers particulier d’OD résistera à la vraie vie! Chose certaine, Yorick et Elisa assument déjà leur attirance mutuelle et ne se cachent plus. Un duo qui risque de faire encore beaucoup jaser!
Longue vie aux tourtereaux!!!
