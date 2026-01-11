C'est ELLE la nouvelle amoureuse d'Antoine d'OD dans l'Ouest

Début du contenu principal.
Antoine, que le public a découvert dans OD dans l’Ouest puis plus récemment dans OD Tentations au soleil, semble avoir trouvé l’amour loin des caméras.
Le jeune homme a partagé dans les derniers jours une série de photos de voyage sous le soleil de la Floride, en très bonne compagnie.
Sur les images captées au Honeymoon Island State Park, en bord de mer, on découvre Samantha, celle qui partage désormais sa vie. Rayonnante, elle a accompagné les photos d’un message rempli d'amour:
«Je t’aime d’un amour indescriptible… merci la vie de t’avoir mis sur mon chemin.»
Habituellement très discret sur sa vie personnelle, Antoine partage rarement des moments intimes sur ses réseaux sociaux. Le couple semble profiter pleinement du soleil, de la mer et de cette escapade romantique.
Rappelons qu’Antoine a récemment participé à OD Tentations au soleil, où il s’est rendu en finale aux côtés d’Alexandra Giroux, révélée dans OD Grèce. Le duo avait marqué les téléspectateurs, notamment grâce à la personnalité éclatante d’Alexandra et à son alter ego, Tatiana.
C’est une image qu’on voit rarement passer dans le fil d’actualité de Messmer!
Eh oui, le célèbre hypnotiseur a partagé une photo de famille réunissant plusieurs générations, pour souligner l’arrivée de 2026, et le cliché a rapidement attiré l’attention!
Sur cette adorable photo, on découvre d’abord ses deux fils, Antoine Normandin et Cédérick Normandin, issus d’une première union.
