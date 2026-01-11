Rare photo de famille de Messmer

Début du contenu principal.
C’est une image qu’on voit rarement passer dans le fil d’actualité de Messmer!
Eh oui, le célèbre hypnotiseur a partagé une photo de famille réunissant plusieurs générations, pour souligner l’arrivée de 2026, et le cliché a rapidement attiré l’attention!
Sur cette adorable photo, on découvre d’abord ses deux fils, Antoine Normandin et Cédérick Normandin, issus d’une première union.
Les frères ont d’ailleurs suivi les traces de leur père, puisqu’ils forment aujourd’hui le duo d’hypnotiseurs Les Somnifrères, un projet qui connaît un beau succès auprès du public.
La photo permet aussi d’apercevoir les deux filles de Messmer, Soleil et Magie, nées de son union avec sa femme Sophie Bellair. Fidèle à sa discrétion habituelle lorsqu’il est question de sa vie privée, l’artiste partage rarement ce type de moment, ce qui rend la publication d’autant plus spéciale!
«Bonne et heureuse année 2026 ! Qu’elle soit la plus fascinante que vous ayez jamais vécue ! 🤩», dévoile Messmer sur Instagram.
La famille s’agrandit encore avec la présence de la conjointe de Cédérick, ainsi que leurs deux enfants, tous réunis dans une ambiance festive du Nouvel An.
Rappelons qu'Antoine Normandin, que le public a d’abord découvert dans Occupation Double dans l’Ouest, a aussi pris part à la deuxième saison d’OD: Tentations au soleil. Pendant l'émission, il s’était d'ailleurs rapidement rapproché d’Alexandra Giroux... Mais, cette histoire semble aujourd’hui derrière lui: il a récemment partagé une photo sous le soleil en compagnie d’une mystérieuse blonde tatouée, laissant croire qu’un nouveau chapitre pourrait être en train de s’écrire! À suivre...
