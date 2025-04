Voyez la percutante bande-annonce de Phénix avec Evelyne Brochu

Voici le synopsis officiel de ce film de Jonathan Beaulieu-Cyr:

Au milieu des années 2000, Joël Girard, un soldat charismatique et attachant, est sur le point d’être déployé en Afghanistan. Sa femme Michelle et son fils Jacob doivent apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité : cette fois, la mission est risquée. Avec l’objectif avoué de se rapprocher de Jacob, Joël devient l’entraîneur de son équipe de soccer, les Phénix. Malgré ses efforts, un fossé se creuse entre lui et son fils.

La bande-annonce de Phénix nous donne le pouls de ce drame à la fois humain, nuancé et sensible. Appuyez sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous pour la visionner: