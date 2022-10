Chouchou: 8 nouvelles photos de tournage pour vous faire patienter!

L'avant-dernier épisode de Chouchou est présenté ce soir à 20h sur Noovo!

Cette série dramatique de Simon Boulerice, qui a conquis le coeur des Québécois dès les premières minutes, prendra fin après 8 épisodes.La question principale de l'avant-dernière émission : Chanelle plaidera-t-elle coupable? L'enseignante, interprétée par Evelyne Brochu, est accusée d'avoir eu des rapports avec l'un de ses élèves.

Plus on approche de la finale, plus le suspense est grand et les émotions sont fortes! Afin de vous faire patienter jusqu'à ce soir, voici 8 nouvelles photos de tournage de Chouchou, à voir en utilisant les petites flèches blanches à droite au centre de la publication :