Noémie d'OD Chez Nous: voyez une nouvelle photo de son adorable baby bump

Laissez-nous vous présenter la photo mignone du jour!

Noémie et Vincent, les gagnants d'Occupation Double Chez Nous en 2021, ont dévoilé une nouvelle photo sur les réseaux sociaux cette semaine.

Comme vous le savez peut-être si vous êtes fan de la téléréalité, les amoureux seront bientôt parents pour la première fois. Leur nouvelle photo nous permet d'admirer l'adorable baby bump de la future maman!

Voici le selfie de miroir publié par les tourtereaux sur Instagram: