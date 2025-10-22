Noémie d'OD Chez Nous: voyez une nouvelle photo de son adorable baby bump

Début du contenu principal.
Laissez-nous vous présenter la photo mignone du jour!
Noémie et Vincent, les gagnants d'Occupation Double Chez Nous en 2021, ont dévoilé une nouvelle photo sur les réseaux sociaux cette semaine.
Comme vous le savez peut-être si vous êtes fan de la téléréalité, les amoureux seront bientôt parents pour la première fois. Leur nouvelle photo nous permet d'admirer l'adorable baby bump de la future maman!
Voici le selfie de miroir publié par les tourtereaux sur Instagram:
En une seule phrase, Noémie et Vincent nous donnent plusieurs nouvelles.
D'abord, ils déménagent! La troisième photo, à voir en utilisant la flèche blanche située à droite de la publication, nous montre le couple en train de choisir les couleurs de peinture de leur nouveau nid familial.
Du même souffle, Noémie confirme que le bébé devrait voir le jour dans 4 mois, en février 2026. Enfin, elle précise que leur petite fille portera un prénom commençant par la lettre E.
Rappelons que les gagnants d'Occupation Double Chez Nous sont ensemble depuis leur rencontre à l'émission en 2021.
Ils se sont fiancés en juillet 2024, et seront parents en 2026.
On leur souhaite beaucoup de bonheur!
Un autre couple gagnant d'Occupation Double, Solène et Félix, vient de mettre en vente la maison qu'ils ont remporté dans l'aventure l'an dernier!
Les deux sportifs sont toujours aussi amoureux, mais ils ont choisi de se départir de cette construction neuve.
Le prix demandé par Solène et Félix: 329 000$.