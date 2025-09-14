Noémie Marleau et Vincent Beauregard d’Occupation Double attendent un bébé

Début du contenu principal.
C’est une grande nouvelle pleine d’émotion qui vient d’être partagée par Noémie Marleau et Vincent Beauregard, les gagnants d’Occupation Double Chez Nous: ils seront bientôt parents!
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
L’histoire du couple avait connu une épreuve douloureuse l’hiver dernier. En février, Noémie et Vincent avaient annoncé avoir perdu le bébé qu’ils attendaient, après avoir appris la grossesse le 25 décembre. Un moment difficile qui les a profondément marqués, mais qui n’a pas éteint leur désir de fonder une famille.
Quelques mois plus tard, c’est avec beaucoup d’émotion qu’ils révèlent la bonne nouvelle: Noémie est enceinte!
Dans une adorable vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, on les voit avec leur chien, accompagnés d’une échographie, annonçant que la vie leur offre enfin ce qu’ils espéraient tant!
« Our rainbow baby is finally here 🌈 4 months of carrying the biggest blessing of my life 🤍 hihi oui j'ai caché ma bedaine pendant tout ce temps! », a écrit Noémie en légende, expliquant qu’elle gardait le secret depuis quatre mois.
Au passage, on peu également découvrir le mignon ventre rebondi de Noémie!
La publication a rapidement été inondée de messages de félicitations. Famille, amis, anciens candidats et abonnés d’OD se réjouissent de cette belle étape pour le couple. Après la douleur de la perte, ce nouveau chapitre s’annonce rempli de bonheur et d’espoir!
On souhaite tout le bonheur au couple pour la suite de cette belle aventure!
