Noémie Marleau et Vincent Beauregard d’Occupation Double attendent un bébé

C’est une grande nouvelle pleine d’émotion qui vient d’être partagée par Noémie Marleau et Vincent Beauregard, les gagnants d’Occupation Double Chez Nous: ils seront bientôt parents!

Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

L’histoire du couple avait connu une épreuve douloureuse l’hiver dernier. En février, Noémie et Vincent avaient annoncé avoir perdu le bébé qu’ils attendaient, après avoir appris la grossesse le 25 décembre. Un moment difficile qui les a profondément marqués, mais qui n’a pas éteint leur désir de fonder une famille.