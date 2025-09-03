Voici ce que les candidats d’OD Chypre ont apporté dans leurs valises

Début du contenu principal.
Sans connaître la durée de leur périple pour Chypre, les participants d’Occupation Double doivent tout prévoir ce qu’ils apportent pour l’aventure. Dans l’émission spéciale sur les préparatifs, disponible sur Noovo, on a eu accès aux bagages des candidats. Voici les valises les plus surprenantes!
Pour celle qui est originaire de Trois-Rivières, l’entraînement est important. C’est pourquoi elle n’a pas quitté le Québec sans ses poids pour les chevilles. Stupéfaite par la charge supplémentaire que ça ajoute à sa valise, l'animatrice Alicia Moffet a questionné la candidate. Celle-ci lui a assuré qu’elle allait les garder sur elle durant le vol vers Chypre: «Je les porte», a-t-elle affirmé.
Également, l’entraîneuse personnelle ne désire pas que garder la forme cette saison, mais aussi garder une peau en santé. Ainsi, un énorme sac de poudre de collagène fait partie de ses essentiels de voyage!
On a bien ri lorsque dans l’épisode, la femme de 26 ans se vante de détenir un dictionnaire de poche pour apprendre l’italien sur place: «C’est tellement beau l’italien! Une page chaque jour!» Lance-t-elle avec assurance. Ce à quoi Alicia Moffet a répondu: «Tu sais qu’à Chypre on ne parle pas italien?» Un livre qui ne sera donc pas très pratique si elle souhaitait pouvoir courtiser dans les langues du pays où on s’exprime plutôt en Grec et en Turc.
Charles est assurément le candidat le plus prévoyant de la saison et celui qui ne veut absolument pas dégager de mauvaises odeurs! Dans tout ce qu’il a apporté on retrouve: cinq déodorants, trois parfums différents, un déodorant en aérosol pour se mettre sous les pieds et même ses souliers contiennent des semelles qui dégagent un parfum! C’est clairement important pour lui de sentir bon…partout. En outre, il a des menthes pour éviter d’avoir mauvaise haleine.
De plus, l’électricien s’est envolé vers Chypre avec cinq savons, ce qui a rendu l’animateur Frédérick Robichaud perplexe: «On offre le savon quand même.» De toute évidence, l’homme de 24 ans ne connaissait pas cette information.
La courtière immobilière de 28 ans, Claudia, a fait éclater de rire Alicia Moffet lorsqu’elle lui a dévoilé ce que contenait sa valise. Cette dernière a remarqué que la candidate avait inscrit son nom sur de nombreux articles personnels dont son fer plat: «Je pensais qu’il fallait mettre son nom partout.» Justifie la jeune femme. Par ailleurs, pour bien se détendre, durant l’aventure, elle n'a pas oublié son énorme cahier de mandalas.
Le pilote d’avion sait déjà de quelle façon il compte impressionner la gent féminine. Le participant de 28 ans peut jongler et il n’a pas oublier d’inclure trois balles de jonglerie dans sa valise. Aussi, il pourrait porter un chapeau lors de ses performances puisqu’il en a déposé deux dans ses bagages.
Êtes-vous d’accord avec les articles choisis par les candidats? Apprenez-en plus sur la future saison avec la spéciale OD les Préparatifs disponible sur noovo.ca et sur Crave. La grande première aura lieu le dimanche 7 septembre, à 18h30, sur Noovo.
