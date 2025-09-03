Voici ce que les candidats d’OD Chypre ont apporté dans leurs valises

La valise de Laurie contient une grosse erreur

Pour celle qui est originaire de Trois-Rivières, l’entraînement est important. C’est pourquoi elle n’a pas quitté le Québec sans ses poids pour les chevilles. Stupéfaite par la charge supplémentaire que ça ajoute à sa valise, l'animatrice Alicia Moffet a questionné la candidate. Celle-ci lui a assuré qu’elle allait les garder sur elle durant le vol vers Chypre: «Je les porte», a-t-elle affirmé.

Également, l’entraîneuse personnelle ne désire pas que garder la forme cette saison, mais aussi garder une peau en santé. Ainsi, un énorme sac de poudre de collagène fait partie de ses essentiels de voyage!