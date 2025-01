Après Alertes, découvrez le prochain projet de Mylène St-Sauveur et Frédéric Pierre

«Adrénaline et authenticité au rendez-vous à TVA!

Dans ce nouveau 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 de deux épisodes de 60 minutes, les comédiens qui incarnent des membres de l'escouade Cerbère, Mylène St-Sauveur et Frédéric Pierre, troqueront le plateau de tournage de la série pour faire une immersion au sein des forces de l'ordre.

Ils accompagneront des patrouilleurs et enquêteurs du Québec et prendront part à chaque étape de leurs diverses interventions. À leurs côtés, les téléspectateurs découvriront la réalité sans fard du métier de policier.»

Le documentaire en deux partie sera présenté après la saison actuelle d'Alertes.

On a bien hâte de découvrir le tout!