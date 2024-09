C'est ELLE, l'actrice adorée du public qui débarque dans Indéfendable!

Les parents et la soeur de Luis se retrouveront à l'hôpital après cet empoisonnement. Ça s'annonce mouvementé!

On a bien hâte de retrouver l'étoile des séries Alertes et Hubert et Fanny dans ce rôle totalement différent.

Un autre nouveau venu dans Indéfendable

Un autre comédien vient d'arriver dans la quotidienne: Tom-Éliot Girard. Il incarne Maxence, le nouveau stagiaire du cabinet.

Apparemment, les avocats vont rapidement regretter leur décision...