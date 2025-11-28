La murale de Karl Tremblay des Cowboys Fringants a été vandalisée

Début du contenu principal.
La Ville de Repentigny a annoncé une bien mauvaise nouvelle cette semaine: la splendide murale en hommage à Karl Tremblay des Cowboys Fringants a été vandalisée.
Un individu s'est permis de vaporiser de grosses lettres noires et grises en peinture par-dessus le portrait du défunt chanteur.
La municipalité a partagé une photo de la murale vandalisée sur sa page Facebook officielle. Avec la publication, la Ville de Repentigny rassure les fans des Cowboys Fringants et confirme que l'oeuvre d'art à l'image Karl Tremblay sera restaurée au printemps:
«On aurait préféré vous parler d’autre chose aujourd’hui...
La murale qui rend hommage à Karl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants, a été vandalisée hier. Soyez rassurés, elle a été nettoyée et des retouches seront faites au printemps pour la remettre dans son état d'origine.
Chaque fois qu’un geste malheureux comme celui-ci se produit, ce n’est pas qu’un mur qui est abimé, c’est un espace public, une œuvre d’ici, un héritage commun. Ces murales font rayonner nos artistes locaux et reflètent notre collectivité. Les protéger, c’est préserver ce que nous sommes comme communauté.
Merci à toutes les personnes qui nous signalent les actes de vandalisme et qui contribuent à garder notre ville propre, belle et fière.»
La nouvelle a également été partagée par JF Pauzé, parolier, musicien et cofondateur des Cowboys Fringants, sur Instagram.
Dans le même ordre d'idées, au début du mois de novembre, les chutes de neige à l’Assomption ont forcé le report de l’inauguration de la Place Karl-Tremblay.
C’est le maire de L’Assomption, Sébastien Nadeau, qui a confirmé le report de l’événement. Afin d’éviter que la météo ne vienne perturber la célébration, la nouvelle date a été fixée au vendredi 8 mai 2026 à 19h30. «[Ça] nous donnera l’occasion de nous rassembler dans de meilleures conditions, dans un esprit festif et lumineux, comme l’aurait sans doute souhaité Karl.»