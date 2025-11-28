La murale de Karl Tremblay des Cowboys Fringants a été vandalisée

La Ville de Repentigny a annoncé une bien mauvaise nouvelle cette semaine: la splendide murale en hommage à Karl Tremblay des Cowboys Fringants a été vandalisée.

Un individu s'est permis de vaporiser de grosses lettres noires et grises en peinture par-dessus le portrait du défunt chanteur.

La municipalité a partagé une photo de la murale vandalisée sur sa page Facebook officielle. Avec la publication, la Ville de Repentigny rassure les fans des Cowboys Fringants et confirme que l'oeuvre d'art à l'image Karl Tremblay sera restaurée au printemps: