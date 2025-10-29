Dans un message poignant adressé à Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine donne des nouvelles de leurs filles

Début du contenu principal.
Hier, c’était l’anniversaire du grand Karl Tremblay.
Il a reçu de nombreux hommages touchants sur les médias sociaux, dont celui de sa conjointe Marie-Annick Lépine.
Dans un message puissant et empreint d’émotion, la chanteuse a partagé une parcelle de la vision de la vie de Karl, un témoignage rempli d’amour et de nostalgie.
À la fin de son touchant témoignage, Marie-Annick Lépine donne des nouvelles de leurs deux grandes filles :
«Tes filles vont bien. Je ne suis pas toujours à la hauteur, mais je fais de mon mieux.»
Karl aurait eu 49 ans. Marie-Annick a ajoute dans son message quel homme exceptionnel il était, un être rempli de bonté, de générosité et d’amour.
«Un homme sensible. Un homme heureux, toujours.
Tu recevais des applaudissements incroyables, à nos shows, dans les dernières années. Nous étions tous très touchés par l’amour que le public te portait. Tu disais: « ça me touche aussi, mais il reste que je ne verrai pas grandir mes filles. J’échangerais tout pour ça ». Et nous d’avoir le mottons dans la gorge, car nous ne pouvions rien faire pour renverser cette fatalité.»
Voici la publication:
Karl a également reçu un touchant hommage de son grand ami Jean-François Pauzé.
Dans une publication empreinte d’émotion partagée sur ses médias sociaux, il a tenu à lui souhaiter joyeux anniversaire.
«J’vais m’boire un p’tit vodka midori soda à ta santé ce soir»
Joignez-vous à nous pour souhaiter un joyeux annivesaire au grand Karl Tremblay!
