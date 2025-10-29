Dans un message poignant adressé à Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine donne des nouvelles de leurs filles

À la fin de son touchant témoignage, Marie-Annick Lépine donne des nouvelles de leurs deux grandes filles :

«Tes filles vont bien. Je ne suis pas toujours à la hauteur, mais je fais de mon mieux.»

Karl aurait eu 49 ans. Marie-Annick a ajoute dans son message quel homme exceptionnel il était, un être rempli de bonté, de générosité et d’amour.

«Un homme sensible. Un homme heureux, toujours.

Tu recevais des applaudissements incroyables, à nos shows, dans les dernières années. Nous étions tous très touchés par l’amour que le public te portait. Tu disais: « ça me touche aussi, mais il reste que je ne verrai pas grandir mes filles. J’échangerais tout pour ça ». Et nous d’avoir le mottons dans la gorge, car nous ne pouvions rien faire pour renverser cette fatalité.»

Voici la publication: