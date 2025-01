Marie-Annick Lépine annonce le décès de son père dans un message crève-coeur

«Papa tu as été le meilleur pour moi. Maudit qu’on s’aimait nous deux. Je pense être le seul être humain à t’avoir vraiment compris.

Tu as été un excellent enseignant. Sévère et un peu froid, mais tellement efficace, un pédagogue hors pair.

Je suis certaine que le Collège de l’Assomption ne regrette pas de t’avoir engagé en 1968.

Je suis fière de ton parcours. Toi qui travaillait à plein temps de jour et qui donnait des cours du soir pour qu’on ne manque de rien.



Je me souciais tellement de toi que je suis la seule de la famille à savoir que, malgré plusieurs efforts, tu n’as jamais arrêté de fumer. Te rappelles-tu quand je t’avais écrit un petit mémo sur ton paquet? « Ta fille le sait »… je ne l’avais pas dit aux autres. C’était entre nous.

Tu ne m’en as jamais parlé. Pas nécessaire, un regard et on se comprenait.

Je suis une fonceuse, indépendante et délinquante tout comme toi.

Je m’implique auprès de ma ville comme toi aussi. Combien de fois as-tu été le bénévole de l’année? Tu le méritais.



Ce ne fut pas toujours facile. Aucune vie est un long fleuve tranquille. La boisson aurait pu détruire ta vie. Un bon remède rapide pour calmer l’anxiété. Je me souhaite d’avoir ton courage et d’arrêter complètement ce baume éphémère, vicieux et toxique.



Merci pour toutes les fois que ta fille t’attendait à, 11h le soir après ton travail, pour que tu lui expliques une session complète en mathématique! Tu l’aidais, sans chigner, jusqu’aux petites heures pour qu’elle ne coule pas son examen du lendemain. Ta patience, ta gentillesse et ton désir insatiable que les jeunes comprennent et apprennent… je t’admire encore plus depuis que je suis mère.



À 5h ce matin, quand ton décès fut confirmé, mes pleurs ont réveillés tes petites-filles. Nous sommes trois femmes sans papa maintenant.

Je vais dire comme Pauline:

"À quoi y sert le bon dieu? Je l’emmerde!"

Xx

Marie»



Elle précise que la photo montre son père avec «Popo».

Nous envoyons nos pensées et notre soutien à Marie-Annick Lépine et à sa famille en cette période de deuil.