D'ailleurs, l'animateur et chanteur fera au moins une performance et on sait grâce aux réseaux sociaux que ce sera accompagné de Mara Tremblay. Un duo qui s'annonce très touchant puisqu'il interprètera la chanson Sur mon épaule du légendaire groupe Les Cowboys Fringants.

L'aperçu du numéro sur Instagram vient encore plus nous toucher sachant que Mara Tremblay partageait une belle et longue amitié avec Karl Tremblay.

Une chose est certaine, les chansons du groupe sont intemporelles et rejoignent beaucoup de personnes. On peut le constater avec le succès de PUB ROYAL - La comédie musicale des Cowboys Fringants qui revient tout juste d'Europe où elle a fait salles combles en France, en Suisse et en Belgique. Elle est d'ailleurs de retour en sol québécois pour des supplémentaires jusqu'en décembre.

Pour ne rien manquer du Téléthon Enfant Soleil, c'est un rendez-vous le 31 mai dès 12h30 sur les ondes de TVA. Donnons généreusement.

Vous aimerez aussi: