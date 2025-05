Alexane Drolet quitte Radio-Canada et annonce une grande nouvelle!

La journaliste Alexane Drolet a pris une grande décision: elle quitte Radio-Canada pour se lancer à son compte sur YouTube avec Alexplique, une chaîne entièrement pensée pour rejoindre les jeunes avec une information plus libre, plus accessible… et plus humaine!

À 27 ans, Alexane est déjà bien connue sur les réseaux sociaux. Son style direct et authentique a conquis un large public, surtout chez les jeunes adultes!