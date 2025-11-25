Félix-Antoine Tremblay et Sarah-Jeanne Labrosse: adorable moment entre leurs bébés

Début du contenu principal.
On a eu droit à un moment de tendresse adorable vécu entre les bébés de Sarah-Jeanne Labrosse et de Félix-Antoine Tremblay.
C’est sur le compte Instagram de l’animateur qu’on suit notamment à Rouge que la photo a été déposée, montrant leurs deux enfants, Lou et Charlo, (mini) main dans la main.
Les deux meilleurs amis font partie du «village» de l’un et de l’autre, c’est évident, ça offre donc au plus jeune de Sarah-Jeanne Labrosse et le premier de Félix-Antoine Tremblay un univers de proximité à partager!
C’est ce qui ressort de ce cliché, c’est que les enfants vivent dans une bulle d’amour contagieux qui les unit pour la vie.
Présente au Salon du livre de Montréal au cours du weekend pour présenter son premier livre de recette Activité libre, Sarah-Jeanne Labrosse a eu de la belle visite!
Son frère Alexandre est passé la voir avec son filleul, tout fier de voir sa marraine.
La photo repartagée par la comédienne, animatrice et autrice les montent tout sourire et on ne peut pas ignorer les airs de famille.
Récemment, Sarah-Jeanne Labrosse profite de doux moments en famille, elle qui a récemment donné naissance à son petit dernier, le beau Charlo.
Sur ses réseaux sociaux, on suit quelques parcelles de son quotidien avec les enfants, son amoureux Marc-André Grondin et leurs amis, elle qui ne manque pas non plus de cuisiner, faisant honneur à son livre Activité libre disponible en librairie depuis le début du mois de novembre.