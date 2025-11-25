Félix-Antoine Tremblay et Sarah-Jeanne Labrosse: adorable moment entre leurs bébés

On a eu droit à un moment de tendresse adorable vécu entre les bébés de Sarah-Jeanne Labrosse et de Félix-Antoine Tremblay.

C’est sur le compte Instagram de l’animateur qu’on suit notamment à Rouge que la photo a été déposée, montrant leurs deux enfants, Lou et Charlo, (mini) main dans la main.

Les deux meilleurs amis font partie du «village» de l’un et de l’autre, c’est évident, ça offre donc au plus jeune de Sarah-Jeanne Labrosse et le premier de Félix-Antoine Tremblay un univers de proximité à partager!