Mitsou est en deuil: «Bye Bye, mon Jean-Pierre»

La scène musicale québécoise vient de perdre l'un de ses piliers créatifs, Jean-Pierre Isaac, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans le cœur de Mitsou et de nombreux artistes. Auteur, compositeur, musicien et réalisateur de l'album El Mundo de Mitsou, Jean-Pierre Isaac était une figure emblématique du paysage musical, connu pour son talent multidisciplinaire et sa discrétion légendaire.