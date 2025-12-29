Mirianne Brûlé aborde sa «situation familiale particulière» pour une rare fois

Début du contenu principal.
Pour le temps des Fêtes, Mirianne Brûlé a décidé de se rendre au Costa Rica où sa fille Camila passe de précieux moments avec son papa avant la fin de ses vacances.
Dans une récente publication sur Instagram, l’actrice et future éducatrice a abordé sa «situation familiale particulière» qui inclut Leo, le papa de sa fille. Ce dernier vit toujours au Costa Rica.
Mirianne et Leo ont longtemps été en couple avant de se séparer en 2024. Malgré leur séparation, Mirianne trouve cela important que Camila puisse avoir des moments avec ses deux parents en même temps.
«Est-ce que c’est facile? Non, mais dans notre situation c’est ce que nous choisissons pour le bien de Camila», a écrit Mirianne dans sa publication où on peut voir des photos et vidéos de la petite famille en train de faire du cheval.
Bien que Mirianne ne soit plus en couple avec Leo, elle rêve de s’acheter «une petite maison» et de «venir passer quelques semaines par année quand Camila visite son papa et la louer le reste du temps».
Elle adore passer ses vacances au Costa Rica, mais elle ne se voit pas revenir vivre à temps plein dans ce pays, loin du reste de sa famille.
À Noël, sa fille Camila est aussi venue la rejoindre pour passer le 25 décembre sur la plage et dans l’eau turquoise. Pour l’occasion, Mirianne et sa fille avaient de jolis maillots de bain rouges.
Voyez juste ici une photo de leurs looks sous le soleil du Costa Rica:
Dans une autre publication, Mirianne a indiqué qu’elle a eu le temps de célébrer les Fêtes avec ses proches au Québec avant son départ pour le Costa Rica.
«Plusieurs me demandent si je suis triste de passer les fêtes loin de ma famille. Honnêtement non car on a célébré en avance», a-t-elle mentionné.