Mirianne Brûlé aborde sa «situation familiale particulière» pour une rare fois

Pour le temps des Fêtes, Mirianne Brûlé a décidé de se rendre au Costa Rica où sa fille Camila passe de précieux moments avec son papa avant la fin de ses vacances.

Dans une récente publication sur Instagram, l’actrice et future éducatrice a abordé sa «situation familiale particulière» qui inclut Leo, le papa de sa fille. Ce dernier vit toujours au Costa Rica.

Mirianne et Leo ont longtemps été en couple avant de se séparer en 2024. Malgré leur séparation, Mirianne trouve cela important que Camila puisse avoir des moments avec ses deux parents en même temps.