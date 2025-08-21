Passer au contenu principal
Mirianne Brûlé révèle avoir été en couple avec ce comédien de Ramdam

Mirianne Brûlé a été gagnée par un élan de nostalgie en partageant plusieurs photos souvenirs en stories sur Instagram.

Les réactions n’ont pas tardé: plusieurs internautes ont souligné avoir eu l’impression de retrouver la Mirianne du temps de Ramdam.

Sur les premières photos qu’elle a partagées, Mirianne explique qu’elle avait 14 ans à l’époque, évoquant de précieux souvenirs pour elle.

Dans une autre publication, on la voit aux côtés de Maxime Desbiens-Tremblay, l’interprète de Manolo, le frère de son personnage Sélina. Elle y confie d’ailleurs qu’ils ont été en couple pendant le tournage de la série.

Mirianne a également partagé une histoire d’amour marquante avec Jason Roy-Léveillée, qui incarnait Jean-Félix Beaupré dans Ramdam.

Le couple a été ensemble pendant 11 ans avant d’annoncer leur séparation en 2018.

