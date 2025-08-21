Mirianne Brûlé révèle avoir été en couple avec ce comédien de Ramdam

Début du contenu principal.
Mirianne Brûlé a été gagnée par un élan de nostalgie en partageant plusieurs photos souvenirs en stories sur Instagram.
Les réactions n’ont pas tardé: plusieurs internautes ont souligné avoir eu l’impression de retrouver la Mirianne du temps de Ramdam.
Sur les premières photos qu’elle a partagées, Mirianne explique qu’elle avait 14 ans à l’époque, évoquant de précieux souvenirs pour elle.
Dans une autre publication, on la voit aux côtés de Maxime Desbiens-Tremblay, l’interprète de Manolo, le frère de son personnage Sélina. Elle y confie d’ailleurs qu’ils ont été en couple pendant le tournage de la série.
Mirianne a également partagé une histoire d’amour marquante avec Jason Roy-Léveillée, qui incarnait Jean-Félix Beaupré dans Ramdam.
Le couple a été ensemble pendant 11 ans avant d’annoncer leur séparation en 2018.
