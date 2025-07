La fille de Mirianne Brûlé retrouve son papa le temps des vacances

Avec les images, Mirianne Brûlé écrit ceci:

«Vacances en cours 🥳

Toujours un sentiment si particulier de remettre les pieds au Costa Rica qui a été ma deuxième maison pendant plusieurs années. Voir ma fille s’y retrouver avec tant d’aisance et de joie, retrouver son papa (toujours émouvant), courir nu pieds avec SON chien Joy, faire du 4 roues sur les rues en terre plein de trous, sauter dans la piscine, tout ça est doux pour mon coeur de maman et me fait penser que même si notre situation est pas toujours idéale, elle est peut-être parfaite ainsi. 🙏

Vive les vacances pour maman maintenant!»

Le montage vidéo est tellement CUTE!

On souhaite de fabuleuses vacances au soleil à la vedette, sa fille et son papa adoré.