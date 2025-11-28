Mirianne Brûlé et Mariloup Wolfe se souviennent de Ramdam

Il faut dire que cette aventure représente une période importante, vécue à la fin de l’adolescence et au début de l’âge adulte.

L’animatrice du balado a d’ailleurs expliqué que ça les lie et que ça les lierait toute leur vie, elles qui ont passé 8 années charnières sur ce plateau.

Questionnée à savoir ce que représentait l’émission pour elle, Mirianne Brûlé a d’ailleurs répondu que malgré les 20 ans qui ont passé depuis la fin de l’aventure, c’était encore tatoué sur son cœur:

«Ramdam représente un gros pan qui va m’accompagner toute ma vie, je m’en fais parler encore régulièrement. […] Ça m’a transformée pour la vie, je pense.»