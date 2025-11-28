Mirianne Brûlé et Mariloup Wolfe se souviennent de Ramdam

Début du contenu principal.
Mirianne Brûlé et Mariloup Wolfe sont revenues sur un pan important de leur vie et de leur carrière, en abordant sans filtre la période Ramdam.
C’est lors du passage de l’interprète de Sélina au balado Chez moi de Mariloup Wolfe que les anciennes collègues ont jasé de cette série qui a marqué toute une génération.
Il faut dire que cette aventure représente une période importante, vécue à la fin de l’adolescence et au début de l’âge adulte.
L’animatrice du balado a d’ailleurs expliqué que ça les lie et que ça les lierait toute leur vie, elles qui ont passé 8 années charnières sur ce plateau.
Questionnée à savoir ce que représentait l’émission pour elle, Mirianne Brûlé a d’ailleurs répondu que malgré les 20 ans qui ont passé depuis la fin de l’aventure, c’était encore tatoué sur son cœur:
«Ramdam représente un gros pan qui va m’accompagner toute ma vie, je m’en fais parler encore régulièrement. […] Ça m’a transformée pour la vie, je pense.»
Autre fait surprenant, on apprend lors du balado que Mirianne Brûlé a une mémoire phénoménale, elle qui était très «première de classe».