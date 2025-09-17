Melissa Maya Falkenberg en couple avec cet écrivain populaire!

Début du contenu principal.
Mardi soir, le Théâtre Outremont vibrait au rythme du cinéma québécois avec la grande première de Mille secrets mille dangers. Ce film très attendu est l’adaptation du roman d’Alain Farah, paru en 2021 au Quartanier et couronné du Prix littéraire du Gouverneur général en 2022.
Sous les projecteurs et les flashs des photographes, une ribambelle d’artistes et d’invités se sont succédé sur le tapis rouge pour célébrer l’événement! Mais une apparition en particulier a retenu l’attention: celle de l’animatrice, reporter et auteure Melissa Maya Falkenberg, qui en a profité pour présenter officiellement son nouveau conjoint!
Main dans la main, les amoureux étaient adorables ensemble!
Eh oui, Melissa Maya Falkenberg est arrivée au bras de son amoureux, Sébastien Dulude. Le nom vous dit quelque chose? Ce n’est pas surprenant: cet écrivain et éditeur a remporté le Prix des libraires grâce à son roman Amiante, une œuvre marquante qui signe son passage remarqué de la poésie à la fiction.
Né à Montréal en 1976 et ayant grandi à Thetford Mines, Dulude détient un doctorat en lettres de l’Université du Québec à Trois-Rivières. En plus de son travail d’auteur, il partage sa passion avec les étudiants à titre de chargé de cours au Département de lettres et communication sociale. Avant Amiante, il avait publié trois recueils de poésie, confirmant sa place dans le paysage littéraire québécois!
Notons que Melissa a auparavant partagé sa vie avec l’acteur et animateur Vincent Bolduc.
Longue vie aux tourtereaux!
Vous aimerez aussi: