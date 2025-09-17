Melissa Maya Falkenberg en couple avec cet écrivain populaire!

Mardi soir, le Théâtre Outremont vibrait au rythme du cinéma québécois avec la grande première de Mille secrets mille dangers. Ce film très attendu est l’adaptation du roman d’Alain Farah, paru en 2021 au Quartanier et couronné du Prix littéraire du Gouverneur général en 2022.

Sous les projecteurs et les flashs des photographes, une ribambelle d’artistes et d’invités se sont succédé sur le tapis rouge pour célébrer l’événement! Mais une apparition en particulier a retenu l’attention: celle de l’animatrice, reporter et auteure Melissa Maya Falkenberg, qui en a profité pour présenter officiellement son nouveau conjoint!

Main dans la main, les amoureux étaient adorables ensemble!