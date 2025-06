Une clinique française utilise une photo de Guylaine Guay sans son consentement, elle explique

C’est lors de son plus récent passage à Véronique et les Fantastiques que Guylaine a expliqué ce qui s’était passé.

«Moi, je me réveille le matin, je prends mon café et comme à tous les matins, j'ouvre mon Facebook et je bloque du monde. Ce matin-là n'était pas en reste. Je me vois, je vois ma photo qui est utilisée et la personne de la clinique dit : voici de quoi a l'air un stade 3.»

L’animatrice n’allait pas en rester là, elle a décidé de contacter directement la clinique.

«Donc, moi, j'ai appelé en France, à la clinique, pas barré .Je ne sais pas il y a quelle heure, moi, en France, ça ne répond pas. Je laisse un message. "Bonjour, mon nom est Guylaine. C'est moi la grosse sur votre photo, merci de la retirer." Bon, pas de réponse. J'ai écrit à la clinique en tant que telle. Je n'ai pas de réponse.»