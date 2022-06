Mélanie Couture se transforme en pin-up le temps d'une séance photo et elle est sublime

En légende de sa publication, Mélanie Couture a expliqué plus en détails la démarche derrière ce projet : « Ce fut un honneur de participer à cette session de la photographe Annie Lalonde photographe afin de mettre en lumière son nouveau projet. J’ai toujours rêvé de recréer la pin up Hilda du dessinateur Duan Bryers et Annie a embarquée avec la drive d’un TGV et surtout avec toute sa bienveillance de travailleuse sociale. Photographe et travailleuse sociale, elle désire mettre de l’avant la diversité corporelle et accompagner les personnes qui le désirent vers une plus grande acceptation et confiance en soi.

Que ce soit pour le pure plaisir de faire une session de photo, pour repousser vos limites dans un safe space ou pour un suivit de relation d’aide en estime de soi (qui peut se terminer par une session de photos) Annie est la seule personne que je connaisse qui possède une formation dans les deux domaines.

L’expérience sur le plateau est l’fun, l’équipe est belle, c’est beau, pis ça parle de ce qui me tient à coeur: l’amour de soi et le respect des différences.

Imaginer vivre dans un monde où tout l’monde a une bonne estime de soi…

Merci à toute l'équipe de m'avoir transformée pour le "strike the pose à Hilda" »

On a un véritable coup de coeur pour ces superbes photos!

Ne manquez pas Mélanie Couture en spectacle au cours de l'été. Elle visitera entre autres Sherbrooke, Laval, Repentigny et Amqui! Consultez toutes les dates de sa tournée sur son site officiel.