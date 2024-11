Mélissa Bédard perd ses moyens devant ce chanteur bien connu

Pendant la répétition, Mélissa ne pouvait visiblement plus se contenir. On pouvait la voir gigoter et rigoler à la manière d’une enfant. Après avoir laissé Garou chanter sa partie, ce fut à son tour d'y aller et on a bien ri de la voir flancher quand ses yeux ont croisé ceux du chanteur pour qui elle a tant d’affection et de respect.

D’ailleurs, ce dernier semblait très amusé par le comportement enthousiaste de la chanteuse qui ne comprenait vraisemblablement pas ce qu’elle faisait aux côtés d’une idole.

On adore les entendre chanter et on espère un prochain duo. En attendant on pourra voir la talentueuse Mélissa Bédard dans la comédie musicale Chicago à l’été 2025 et Garou dans le rôle du directeur de la nouvelle cuvée de Star Académie.

