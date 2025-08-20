Passer au contenu principal
Écoutez Mélissa Bédard chanter les Backstreet Boys avec ses filles

Mélissa Bédard a charmé son public avec une reprise d’une populaire chanson des Backstreet Boys.

La chanteuse a entraîné une partie de sa grande famille dans une vidéo à la fois touchante et hilarante.

© Instagram - Mélissa Bédard

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Mélissa est entourée de ses filles et de son petit dernier. Ensemble, ils chantent à tue-tête I Want It That Way.

En riant, Mélissa écrit: «Ma descendance est assurée ❤️🥹🥰». 

Cliquez sur le bouton jouer pour voir la vidéo: 

Mélissa déborde de talent, et sa fille n’est pas en reste avec sa voix impressionnante.

Mélissa Bédard et Neev en mode jam session dans les coulisses de Chicago

Depuis quelques semaines, le duo formé de Mélissa Bédard et Neev nous régale avec des reprises musicales. Mélissa livre des performances vocales grandioses, pendant que Neev l’accompagne habilement à la guitare. Tout ça se passe dans les loges de Chicago, juste avant les représentations de la célèbre comédie musicale.

Mélissa a d’ailleurs retrouvé son rôle de Mama Morton après une pause de deux semaines.

Soyez témoin du premier regard partagé entre Mélissa Bédard et son nouveau-né

Mélissa Bédard nous a ému dans les premières images de son documentaire Mélissa, plein les bras, dont la bande-annonce a été dévoilée il y a quelques semaines.

Dans un extrait bien rempli, on a droit à un avant-goût de cette incursion privilégiée dans sa vie complètement enlevante dans laquelle elle jongle entre son rôle de maman, chanteuse, comédienne et animatrice.

