Mehdi Bousaidan épate au karaoké en Asie, voyez sa performance

Mehdi Bousaidan et sa douce Wafa Ke ont offert toute une performance au karaoké en Thaïlande!

C’est en duo que les amoureux ont effectivement chanté un vers d’oreille sorti en 2000: Angel de Shaggy et Rayvon!



Écoutez-le dans la vidéo en en-tête.



Ils étaient au karaoké The Local situé sur l’île de Koh Tao, dans le golfe de la Thaïlande où ils ont chanté en chœur, épatant la galerie. Sur leur compte Instagram, on a d’ailleurs pu entendre un extrait de ce moment festif dans un décor maximaliste et coloré.



Mehdi Bousaidan et Wafa Ke sont actuellement en voyage sur cette île paradisiaque où ils s’offrent des séances de plongée en compagnie d’amis.



Et on se doute qu’ils ont de magnifiques paysages sous-marins à explorer puisque Koh Tao est réputée pour son eau claire et chaude et ses récifs coralliens tropicaux qui abritent une grande variété de poissons.