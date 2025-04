Marie-Claude Barrette raconte une histoire hilarante impliquant Dave Morissette

Le plus drôle dans l'histoire? Marie-Claude poursuit en racontant avec humour: «Je m’en vais à l’épicerie et il essayait de cacher ça. Ça valait la dépense pour voir ça. Désolée, Dave, de cette confidence. Moi, je ne suis même plus capable de parler. Je savais ce qui venait de se passer.»