Maxence des Traîtres donne des nouvelles de cette aventure: «j’ai maintenant un plexiglas à donner»

Maxence Garneau des Traîtres a donné des nouvelles d’une aventure vécue l’an dernier, faisant un suivi avec ses abonnés qui avaient BESOIN de connaître la finalité de cette histoire.
C’est qu’un de ses REEL de 2024, racontant sa folle aventure avec un «handyman de Grindr», a eu un regain de popularité sur les réseaux sociaux et les fans ont eu envie de savoir où il en était.
Je vous explique. Le tout a commencé en mai 2024 alors que Maxence a lancé un appel à l’aide sur le réseau social de rencontre Grindr afin de trouver un homme manuel qui pourrait l’aider à installer son air conditionné.
Dans une vidéo déposée sur ses réseaux sociaux, il avait expliqué avoir trouvé quelqu’un pour répondre à son appel, ajoutant qu’en attendant son helper, il avait malencontreusement brisé ladite fenêtre qui devait recevoir l’air clim.
Bref, son homme à tout faire improvisé qui devait prendre une quinzaine de minutes pour installer l’appareil s’est retrouvé à gérer la pose d’une vitre temporaire pour le pauvre Maxence, au bout de ses moyens.
Avance rapide à 2025, alors que l’ancien des Traîtres a expliqué avoir des nouvelles de sa fameuse fenêtre à donner à ses abonnés.
Dans une story déposée sur son compte Instagram, il a fait un rappel de son histoire décrite ci-haut et a offert une pièce phare de cette anecdote.
Donc si vous cherchez un plexiglas, pour réparer une fenêtre ou comme prétexte pour inviter un bel inconnu chez vous, c’est votre chance!
Je rappelle que Maxence Garneau s’est ajouté à la grande famille Salut bonjour, lui qui offre cette saison un segment «Moments tendance», au grand bonheur des fans.