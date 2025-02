Maxence Garneau de Les Traîtres est en deuil

C’est via Instagram qu’il a partagé un hommage bouleversant, nous offrant un aperçu de la relation profonde et intime qu’il entretenait avec cette femme si importante pour lui.

Ses mots, pleins d’amour et de reconnaissance, ont touché le cœur de ses abonnés:

«Grand-maman 🕊️

J’aimerais tant te dire je t’aime une dernière fois pour entendre ta voix répondre « Et moi donc ».

Être le dernier de la famille venait parfois avec certains privilèges.

Le plus beau a été tous ces précieux moments passés avec toi.

Toi, cette grand-mère présente, aimante, réconfortante.

Tes bras ont été pour moi un refuge où je me suis toujours senti en sécurité, aimé sans condition.

Merci pour tout.

Pour ta douceur, pour ta force, pour l’immensité de ton amour. 🤍

Je t’aime xxx», confie-t-il.

C’est avec toute notre bienveillance et nos pensées les plus sincères que nous adressons nos condoléances à Maxence en ces moments difficiles. Perdre un être cher est une épreuve et c’est dans ces moments que la famille et l’amour prennent toute leur importance.

Nos plus sincères condoléances à Maxence et à sa famille.