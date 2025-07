Maxence Garneau avait un message pour son partenaire d’écran, Nikolas

Utilisez la flèche blanche, située à droite au centre de la publication, pour faire défiler toutes les photos.

«Par où commencer… 💖

Si on s’aimait Célébrités restera assurément une aventure marquante dans mon parcours. Quand on m’a proposé d’y participer, je ne pouvais pas m’imaginer y vivre autant d’émotions.

Je suis fier de m’être abandonné à l’expérience en toute vulnérabilité. Vivre tout ça entourés d’une équipe de tournage, c’est une chose. Se regarder à la télé quelques mois plus tard, c’est une deuxième partie de la thérapie. J’en ressors grandi, brassé, mais par dessus tout reconnaissant d’avoir pu vivre tout ça!

Merci à vous qui avez regardé, commenté, pleuré avec nous. Merci pour les beaux messages, les câlins à l’épicerie et la grosse dose d’amour semaine après semaine. Se sentir autant accepté et aimé par le public, c’est un grand privilège et surtout très réparateur pour le petit gars qui a souvent pensé de ne pas avoir sa place. Ça me touche énormément. 🫶🏼

Merci Nikolas d’avoir accepté de partager cette aventure avec moi. C’était pas toujours facile, mais c’était vrai. On s’est pas lâchés!

Merci à Louise pour l’accompagnement et le support dans ce cheminement. 💕Merci Duo Productions Linda, Marie-Hélène, Dominic et à toute l’équipe derrière les caméras pour votre délicatesse, votre écoute et votre humanité. Vous avez su créer un espace sécurisant, même dans les moments les plus fragiles. Merci tout particulier à Marie-France Côté et l’équipe des roses qui ont fait parties de notre bulle pendant plusieurs semaines. Votre bienveillance a fait toute la différence!

Merci à mes ami.e.s et ma famille qui sont toujours derrière moi pour les petites comme les grandes émotions. Je suis tellement chanceux d’être si bien entouré!

Brefff,

Je suis fabulous. Je suis queer. Je suis célibataire!»

On l'aime tellement!

C'est vrai qu'il peut être fier de son parcours.