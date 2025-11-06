Mauvaise nouvelle pour Jean-Marc Généreux

Jean-Marc Généreux vient d'annoncer la fin d'un autre projet professionnel.

On apprenait en octobre qu'il laisserait sa place en tant que juge à Révolution la saison prochaine. Un conflit d'horaire avec les tournages de Danse avec les stars, en France, l'a forcé à quitter la populaire émission québécoise.

Cette fois-ci, Jean-Marc Généreux se doit d'annuler son spectacle solo.

Annoncée l'an dernier, cette production autobiographique devait s'intituler Ma danse story et réunir plusieurs danseurs professionnels.