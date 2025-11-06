Passer au contenu principal
Mauvaise nouvelle pour Jean-Marc Généreux

Jean-Marc Généreux vient d'annoncer la fin d'un autre projet professionnel. 

On apprenait en octobre qu'il laisserait sa place en tant que juge à Révolution la saison prochaine. Un conflit d'horaire avec les tournages de Danse avec les stars, en France, l'a forcé à quitter la populaire émission québécoise.

Cette fois-ci, Jean-Marc Généreux se doit d'annuler son spectacle solo.

Annoncée l'an dernier, cette production autobiographique devait s'intituler Ma danse story et réunir plusieurs danseurs professionnels. 

Voici ce qu'a déclaré le célèbre danseur et chorégraphe sur cette décision crève-coeur en entrevue avec le magazine Échos Vedettes:

«La production est devenue un peu compliquée à cause de mes fréquents voyages en Europe. Je n’ai pas pu suivre avec autant d’assiduité que je l’aurais voulu le développement de ce spectacle. [...] Ça n’aurait pas donné ce que je voulais. On a donc décidé de reporter la production à une date ultérieure. On verra plus tard.»

On comprend que les représentations au calendrier de Jean-Marc Généreux ont été annulées, mais que le projet n'est pas mort.

Ce spectacle solo est simplement sur la glace pour le moment.

C'est LUI qui remplacera Jean-Marc Généreux à Révolution

On savait déjà que Révolution reviendrait pour une nouvelle saison avec Sarah-Jeanne Labrosse à l’animation.

Lydia Bouchard et Mel Charlot reprendront leur place dans le fauteuil de maîtres, tandis que Jean-Marc Généreux a choisi de céder le sien pour cette édition. Et c’est un grand danseur qui viendra prendre la relève…

C’est Vincent Noiseux qui s'installera dans le siège laissé vacant par Jean-Marc Généreux.

