Révolution: voici quand l’émission fera son grand comeback!

Début du contenu principal.
Bonne nouvelle pour les amateurs de danse!
Alors que plusieurs craignaient un arrêt définitif de l’émission, Révolution sera bel et bien de retour au printemps prochain!
La populaire compétition de danse, qui connaît un immense succès depuis ses débuts, amorcera sa septième saison en 2026.
Absente de la grille d’automne, l’émission a suscité plusieurs questions chez les téléspectateurs fidèles. Dans un contexte où la télévision québécoise traverse une crise de financement sans précédent, certains craignaient que le concours tire sa révérence. TVA a toutefois confirmé que l’aventure se poursuit, pour le plus grand bonheur des passionnés.
Dès maintenant, les danseurs amateurs comme professionnels sont invités à s’inscrire en ligne. Peu importe l’âge, le style ou la formule (solo, duo ou groupe), tous peuvent tenter leur chance pour fouler le fameux plateau circulaire, capté par 120 caméras à 360 degrés, véritable signature visuelle de l’émission.
Révolution commencera son tournage dès le mois de décembre. Rappelons que la plus récente édition, proposée à l’automne 2023, avait été une saison spéciale réunissant des étoiles de la danse!
Pour l’instant, aucune confirmation n’a été donnée concernant la participation de Sarah-Jeanne Labrosse, véritable égérie de l’émission depuis ses débuts. Le mystère demeure aussi pour les trois maîtres, Lydia Bouchard, Mel Charlot et Jean-Marc Généreux, dont le retour n’a pas encore été annoncé.
À suivre!
Vous aimerez aussi: