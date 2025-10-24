Jean-Marc Généreux révèle pourquoi il se retire de Révolution

Jean-Marc Généreux est bien déçu de ne pas faire partie de la prochaine saison de Révolution.

On apprenait plus tôt cette semaine qu'il laisserait sa place en tant que juge de la populaire compétition de danse.

En entrevue avec le magazine 7 Jours, il révèle aujourd'hui qu'il aurait adoré revenir à l'émission. Malheureusement, comme le retour de Révolution se fera au printemps plutôt qu'à l'automne, Jean-Marc Généreux avait déjà accepté un autre contrat. Il sera donc en France au moment du tournage.