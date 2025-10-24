Jean-Marc Généreux révèle pourquoi il se retire de Révolution

Début du contenu principal.
Jean-Marc Généreux est bien déçu de ne pas faire partie de la prochaine saison de Révolution.
On apprenait plus tôt cette semaine qu'il laisserait sa place en tant que juge de la populaire compétition de danse.
En entrevue avec le magazine 7 Jours, il révèle aujourd'hui qu'il aurait adoré revenir à l'émission. Malheureusement, comme le retour de Révolution se fera au printemps plutôt qu'à l'automne, Jean-Marc Généreux avait déjà accepté un autre contrat. Il sera donc en France au moment du tournage.
Voici ce qu'a confié le célèbre danseur au sujet de cette décision déchirante:
«Tout le monde était un petit peu en attente de voir si l’émission allait revenir. Habituellement, en novembre-décembre, la diffusion de Révolution est terminée. Et de mon côté, Danse avec les stars ne commence qu’en janvier. Dans cette optique-là, je me suis engagé tout le mois de décembre, puis tout le mois de novembre, mais aussi en octobre.»
On devra donc regarder la chaîne française TF1 pour retrouver Jean-Marc Généreux en tant que juge dans une compétition de danse!
On savait déjà que Révolution reviendrait pour une nouvelle saison avec Sarah-Jeanne Labrosse à l’animation.
Lydia Bouchard et Mel Charlot reprendront leur place dans le fauteuil de maîtres, tandis que Jean-Marc Généreux a choisi de céder le sien pour cette édition. Et c’est un grand danseur qui viendra prendre la relève…
C’est Vincent Noiseux qui s'installera dans le siège laissé vacant par Jean-Marc Généreux.