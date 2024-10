Maryse Lauzon de Survivor Québec nous présente son nouveau chum!

Mais leurs aventures ne se sont pas arrêtées là! Après Hawaï, Maryse et Matt ont poursuivi leur voyage jusqu’à Tokyo. Entre culture, nature et moments de détente, le couple nous fait rêver avec leurs clichés empreints d’authenticité et de spontanéité.

On leur souhaite plein de bonheur et d’aventures à venir. Et pour ceux qui suivent Maryse depuis Survivor Québec, c’est un plaisir de voir cette battante continuer à s’épanouir, que ce soit dans ses voyages ou dans sa vie amoureuse!

