Marjo: voyez un avant-goût explosif de son passage à Belle et Bum!

On le sait depuis la fin des années 70: quand Marjo arrive sur scène, ça déménage!
La reine du rock québécois viendra enflammer le plateau de Belle et Bum cette saison à Télé-Québec.
La chanteuse se joindra à l'excellent groupe Les Shirley le temps d'une performance endiablée.
Grâce à Marie-Josée Gauvin, nous avons eu un avant-goût de ce qui nous attend.
La coanimatrice de Belle et Bum a partagé une vidéo montrant Marjo en train de se déhancher au centre de la scène du Studio TD entourée des Shirley.
Toute habillée de noir avec sa chevelure blond platine, la chanteuse est captivante à voir aller! Voici l'extrait vidéo en question:
En petits caractères au bas de la vidéo, il est précisé que cette performance sera diffusée «bientôt à Belle et Bum».
Après une petite recherche, on constate que ce ne sera pas samedi prochain. On gardera l'oeil ouvert!
Marjo demeure une rockeuse assumée.
Invitée au balado Tête de cochon en novembre dernier, la chanteuse est revenue sur une période de sa carrière où, bien qu’elle recevait des chansons écrites par de grands poètes comme Luc Plamondon, elle refusait systématiquement les textes provenant d’autres auteurs.
La chanteuse a confié qu’elle tient profondément au naturel, et que pour préserver cette authenticité, elle préfère interpréter ses propres mots et ses propres compositions.
