Marjo: voyez un avant-goût explosif de son passage à Belle et Bum!

Grâce à Marie-Josée Gauvin, nous avons eu un avant-goût de ce qui nous attend.

La coanimatrice de Belle et Bum a partagé une vidéo montrant Marjo en train de se déhancher au centre de la scène du Studio TD entourée des Shirley.

Toute habillée de noir avec sa chevelure blond platine, la chanteuse est captivante à voir aller! Voici l'extrait vidéo en question: