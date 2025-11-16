Béatrice d’OD Chypre dit ce qu’elle pense du couple de Mathis et Cindy

Début du contenu principal.
Béatrice et Sébastien auront trouvé l’amour à OD Chypre, même s’ils n’ont malheureusement pas réussi à se frayer un chemin jusqu’en finale.
De retour au Québec, le couple respire le bonheur… mais Béatrice n’a pas hésité à commenter franchement la relation de Mathis et Cindy, un duo qui fait beaucoup jaser depuis la grande aventure!
Proche de Cindy pendant leur séjour dans les maisons, Béa a tenu à expliquer sa réflexion, et son fameux vote, après leur élimination.
« C’est sûr que j’étais vraiment proche de Cindy dans les maisons… Mais c’est certain qu’il y a quand même certaines choses que Mathis a faites qui rejoignent moins avec Cindy, dont le fait de cacher qu’il avait couché avec Laurie dans la maison des exclus », nous confie Béatrice en entrevue.
Elle ajoute que c’est précisément cette situation qui a influencé son vote:
« C’est pour ça que je suis allée avec Deymien et Any. Je pense qu’il y a une différence de valeurs entre les deux [Mathis et Cindy]. Je pense que ça va peut-être être problématique quand ils vont sortir, mais j’y crois. Je les ai vus ensemble et ils sont vraiment heureux. Les deux sont pétillants, de bonne humeur… donc oui, c’est un match. Mais je crois plus au couple Any et Deymien quand même. »
Puisque les deux femmes étaient très proches à OD, Cindy a avoué avoir eu beaucoup de peine en apprenant que Béatrice n’avait pas voté pour son couple. Béa, elle, se dit un peu surprise de cette réaction:
« Je trouve ça un petit peu ironique, parce qu’elle n’a pas hésité à me mettre dans l’enveloppe… et à “me cook” toute la semaine, si on veut, avec Arnaud. Elle a aussi mentionné que si c’était moi qui la mettait dans l’enveloppe, elle me ferait passer un mauvais quart d’heure à l’Heure de vérité. Donc oui, je trouve ça ironique parce qu’elle, elle n’a pas hésité... alors que moi je l’aurais défendue. »
Heureusement, sur le plan amoureux, tout va pour le mieux pour Béatrice et Sébastien depuis leur retour à la maison!
« On est en amour! » lance Béa, radieuse.
Sébastien renchérit en expliquant que c’est véritablement dans la maison des exclus que leur relation a pris son envol:
« Ça a été le fun d’avoir ce moment-là dans la maison des exclus… C’est là qu’on s’attache et qu’on développe notre vrai amour. C’est là qu’on s’est dit “je t’aime” pour la première fois. Un vrai “je t’aime”, qui est meaningful et qui va perdurer avec le temps. De commencer notre petite vie au quotidien, c’est vraiment le fun! »
Même s’ils n’ont pas remporté la compétition, Béatrice et Sébastien repartent avec quelque chose de bien plus précieux: une relation solide, complice et déjà remplie de beaux projets (dont un voyage de couple pour bientôt!)!
Vous aimerez aussi: