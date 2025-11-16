Béatrice d’OD Chypre dit ce qu’elle pense du couple de Mathis et Cindy

Puisque les deux femmes étaient très proches à OD, Cindy a avoué avoir eu beaucoup de peine en apprenant que Béatrice n’avait pas voté pour son couple. Béa, elle, se dit un peu surprise de cette réaction:

« Je trouve ça un petit peu ironique, parce qu’elle n’a pas hésité à me mettre dans l’enveloppe… et à “me cook” toute la semaine, si on veut, avec Arnaud. Elle a aussi mentionné que si c’était moi qui la mettait dans l’enveloppe, elle me ferait passer un mauvais quart d’heure à l’Heure de vérité. Donc oui, je trouve ça ironique parce qu’elle, elle n’a pas hésité... alors que moi je l’aurais défendue. »

Heureusement, sur le plan amoureux, tout va pour le mieux pour Béatrice et Sébastien depuis leur retour à la maison!

« On est en amour! » lance Béa, radieuse.

Sébastien renchérit en expliquant que c’est véritablement dans la maison des exclus que leur relation a pris son envol:

« Ça a été le fun d’avoir ce moment-là dans la maison des exclus… C’est là qu’on s’attache et qu’on développe notre vrai amour. C’est là qu’on s’est dit “je t’aime” pour la première fois. Un vrai “je t’aime”, qui est meaningful et qui va perdurer avec le temps. De commencer notre petite vie au quotidien, c’est vraiment le fun! »