Any d’OD Chypre change de tête… et elle est absolument magnifique!

Après son passage remarqué à Occupation Double Chypre, Any continue de faire parler d’elle et cette fois, grâce à une transformation beauté qui a séduit tout le monde!
Comme le veut la tradition hors caméra, les candidats éliminés ont droit à un relooking signé par le coiffeur Max Gourgues et Any n’a certainement pas été en reste!
Cette semaine, elle est ressortie de son salon avec une chevelure ondulée pourpre totalement magnifique!
Fraîchement sortie du chalet des finalistes, l’entraîneuse personnelle a également partagé une vidéo touchante dans laquelle elle remercie les téléspectateurs pour tout l’amour reçu durant son aventure: « Je suis vraiment reconnaissante de mon parcours à OD, de la femme que je suis devenue à travers ça », dit-elle avec émotion.
Elle précise qu’elle profite présentement d’un moment de repos entourée de sa famille, son fiston et de ses amis, question de reprendre son souffle après une expérience aussi intense. Elle invite aussi ses abonnés à rester attentifs : « Restez à l’affût pour L’heure de vérité! »
Et cette émission promet déjà quelques rebondissements croustillants!
Deymien, de son côté, a affirmé sur ses réseaux sociaux qu’il comptait régler des comptes lors de L’heure de vérité. Une rencontre qui s’annonce haute en couleur, ce dimanche soir!
Petit bonus pour les fans: Any et Deymien ont confirmé qu’ils se fréquentent toujours! Voyez notre entrevue avec les tourtereaux:
Ce dimanche, OD Chypre couronnera enfin les gagnants de cette 19e saison lors de la finale diffusée dès 18h30 sur Noovo et en rattrapage plus tard sur noovo.ca et sur Crave.
Parmi les couples composés d’Alexandra et Anthony, de Cindy et Mathis et de Lauriane et Arnaud, un seul – pour lequel le public peut voter sur noovo.ca jusqu’à 19h ce dimanche – verra sa photo dans l’enveloppe et repartira avec le grand prix d’une valeur de plus d’un demi-million de dollars!
À la fin de l’épisode, les téléspectateurs et téléspectatrices découvriront l’identité du couple gagnant. Pour cette nouvelle formule, le couronnement des grands gagnants se fera devant tous les candidats de la saison alors qu’ils s’apprêteront à tourner L'Heure de vérité, de manière à ouvrir la porte aux règlements de compte de cette saison mémorable.
