Any d’OD Chypre change de tête… et elle est absolument magnifique!

Après son passage remarqué à Occupation Double Chypre, Any continue de faire parler d’elle et cette fois, grâce à une transformation beauté qui a séduit tout le monde!

Comme le veut la tradition hors caméra, les candidats éliminés ont droit à un relooking signé par le coiffeur Max Gourgues et Any n’a certainement pas été en reste!

Cette semaine, elle est ressortie de son salon avec une chevelure ondulée pourpre totalement magnifique!