Maripier Morin: «J'avais toujours l’impression que j’allais mourir»

Maripier Morin a récemment célébré ses cinq années de sobriété.
Pour souligner cet anniversaire important, elle a accordé une entrevue à Hugo Meunier sur la chaîne YouTube d'Urbania.
Ils ont abordé plusieurs aspects de sa démarche personnelle, de ses années de grande consommation à la dénonciation de son comportement dans la sphère publique en passant par la thérapie.
Maripier Morin a entre autres révélé qu'elle avait un immense sentiment d'imposteur et peu ou pas d'estime d'elle-même, à l'époque. Sa consommation d'alcool et de drogue lui permettait d'atténuer la pression.
La vedette explique qu'elle ne se sentait tellement pas à sa place dans le monde du show-business qu'elle avait l'impression que chaque contrat allait l'achever.
Voici ce qu'a confié Maripier Morin à Hugo Meunier à ce sujet:
«Je pouvais être de longues périodes de temps sans consommer. C’est juste que quand moi je commençais à consommer, c’était sans fin. Une ‘’chire’’, moi je disais ‘’ J’embarque dans la soucoupe, je sais pas quand est-ce que je vais débarquer’’. C’était toujours dans un 24 heures. Me remettre de ces 24 heures-là de consommation, c’était périlleux. Je ne faisais pas des binge qui duraient 3-4-5 jours. De toute façon, je n’avais pas l’horaire pour me permettre ça non plus. C’était comme une échappatoire. Quand je savais que je n’avais pas de tournage le lendemain, que je n’avais pas de shoot, ni rien, là je commençais quand j’arrivais à la maison quand je finissais ma journée et là, je faisais la nuit au complet jusqu’au petit matin. Puis là, je passais la journée à récupérer, et le lendemain, sur le gros ‘’guilt’’, j’y retournais.
C’était comme une espèce de soupape pour laisser sortir la pression. Moi, j’avais toujours l’impression que j’allais mourir, dans mon travail, parce que je faisais des affaires et mon sentiment d’imposteur était tellement grand, mon estime de moi était inexistante, et je n’avais pas d’amour-propre. Ça fait que chaque fois que j’allais faire une job, c’était comme de m’envoyer moi-même à l’abattoir et de me dire ‘’Mais pourquoi je fais ça?’’ Ma voix dans ma tête me disait tout le temps: ‘’Tu vas te planter, grosse cr*sse d’épaisse! Pourquoi tu vas là?’’ Fait que chaque fois que je sortais de l’autre bord, que je m’étais rendue, je me récompensais de ne pas être morte.»
Vous pouvez écouter l'extrait dans la vidéo Instagram ci-dessous:
Parmi les autres révélations de Maripier Morin au cours de cette entrevue sans filtre, elle revient sur ses débuts avec Jean-Philippe Perras.
Quand ils ont commencé à sortir ensemble, il trouvait que son divorce avec Brandon Prust était assez rocambolesque. Peu de temps après, l'animatrice était dénoncée sur le Web pour son comportement, elle entrait en thérapie et ils fondaient une famille!
Un entretien haut en couleur à écouter en entier en cliquant juste ici.
Le destin réserve parfois de drôles de surprises…
Le couple formé par Maripier Morinet Jean-Philippe Perras aurait très bien pu ne jamais voir le jour. Et pour cause: Maripier a révélé qu’elle avait, à l’époque, tenté de faire renvoyer celui qui allait devenir l’homme de sa vie, lors du tournage de la série La faille.
Invitée du balado Prochain numéro, Maripier y est allée de quelques aveux croustillants...
