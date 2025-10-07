Maripier Morin: «J'avais toujours l’impression que j’allais mourir»

Maripier Morin a récemment célébré ses cinq années de sobriété.

Pour souligner cet anniversaire important, elle a accordé une entrevue à Hugo Meunier sur la chaîne YouTube d'Urbania.

Ils ont abordé plusieurs aspects de sa démarche personnelle, de ses années de grande consommation à la dénonciation de son comportement dans la sphère publique en passant par la thérapie.

Maripier Morin a entre autres révélé qu'elle avait un immense sentiment d'imposteur et peu ou pas d'estime d'elle-même, à l'époque. Sa consommation d'alcool et de drogue lui permettait d'atténuer la pression.

La vedette explique qu'elle ne se sentait tellement pas à sa place dans le monde du show-business qu'elle avait l'impression que chaque contrat allait l'achever.

Voici ce qu'a confié Maripier Morin à Hugo Meunier à ce sujet: