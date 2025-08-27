Maripier Morin et Jean-Philippe Perras montrent leur plus beau sourire en coulisses

Début du contenu principal.
On a croisé Maripier Morin et Jean-Philippe Perras, aujourd'hui lors du lancement de programmation de Noovo et Crave!
Le couple chouchou était présent pour deux excellentes raisons. D'abord, l'animatrice reviendra à la barre d'OD Tentations au soleil cet automne. Elle revient d'ailleurs tout juste de Chypre pour visiter les lieux de tournage et rencontrer les nouveaux participant.e.s d'Occupation Double.
Puis, Maripier Morin et Jean-Philippe Perras auront bientôt leur émission de rénovation sur Crave. Les caméras les suivent dans la transformation d'une maison bigénérationnelle.
Très heureux de rencontrer les journalistes, les tourtereaux ont pris la pose pour la caméra de Noovo. Voici la superbe photo de Maripier Morin et Jean-Philippe Perras en coulisses du lancement:
Ils sont resplendissants, tous les deux!
Et on doit souligner le look de feu de Maripier Morin.
Si vous avez envie de vous procurer le même ensemble, sachez qu'il provient de la marque Dolly Sports et que le chandail à lui seul coûte environ 270 dollars canadiens.
Comme Maripier Morin et Jean-Philippe Perras, Lysandre Nadeau et Claude Bégin étaient eux aussi présents au lancement de la programmation de Noovo et Crave afin de parler de leur nouvelle téléréalité.
Pas de rénos de leur côté; ils nous entraîneront plutôt dans leur quotidien, sans filtre. D'ailleurs, Lysandre Nadeau s'est fait demander si les caméras la suivraient dans la salle d'accouchement lors de la naissance de son deuxième enfant.
On aura la chance de découvrir des tonnes de productions d'ici sur Noovo et Crave au cours des prochaines semaines et des mois à venir.
Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend, on vous invite à regarder la vidéo de présentation des nouveautés ci-dessous: