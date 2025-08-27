Maripier Morin et Jean-Philippe Perras montrent leur plus beau sourire en coulisses

On a croisé Maripier Morin et Jean-Philippe Perras, aujourd'hui lors du lancement de programmation de Noovo et Crave!

Le couple chouchou était présent pour deux excellentes raisons. D'abord, l'animatrice reviendra à la barre d'OD Tentations au soleil cet automne. Elle revient d'ailleurs tout juste de Chypre pour visiter les lieux de tournage et rencontrer les nouveaux participant.e.s d'Occupation Double.

Puis, Maripier Morin et Jean-Philippe Perras auront bientôt leur émission de rénovation sur Crave. Les caméras les suivent dans la transformation d'une maison bigénérationnelle.

Très heureux de rencontrer les journalistes, les tourtereaux ont pris la pose pour la caméra de Noovo. Voici la superbe photo de Maripier Morin et Jean-Philippe Perras en coulisses du lancement: