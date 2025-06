Excellente nouvelle pour les fans d’OD Tentations au soleil

Ce matin, on apprend que Temptations Under the Sun, la version anglophone d’OD Tentations au soleil, sera elle aussi tournée à Chypre, juste après le passage d’Occupation Double.

En entrevue avec La Presse, la productrice Julie Snyder a souligné l’importance de l’exportation des formats télévisuels québécois:

«On vit présentement la pire crise en télé que j’ai connue dans ma carrière. Je pense vraiment que l’avenir pour notre télé, ça passe par l’exportation de nos concepts originaux.»