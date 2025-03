Lysandre Nadeau et Claude Bégin vont être parents à nouveau

Voici ce qu’elle a écrit pour officialiser l’heureux événement:

«Ça fait maintenant 15 semaines que mon corps en construit un autre. C’est tellement différent cette fois-ci, avec toute mon attention tournée vers notre grand garçon. Beaucoup d’émotions partagées. De la culpabilité de ne pas me sentir aussi connectée qu’à ma première grossesse, mais aussi beaucoup de tendresse pour ce nouveau petit miracle qui grandit en moi.



Je me sens reconnaissante d’avoir la chance de vivre cette aventure à nouveau, même si je sais déjà qu’elle sera différente. Reconnaissante aussi de la partager avec le meilleur des papas que j’aurais pu souhaiter pour mes enfants.



Ma peanut, j’ai hâte de découvrir tes petits pieds, tes petites mains, ton odeur. De passer des semaines collée contre toi, jusqu’à en oublier tout le reste. J’ai hâte de te voir avec tes grands frères et tous les gens qu’on aime. Hâte de te voir développer toutes ces petites choses qui feront de toi qui tu es. De te voir grandir aussi… mais pas trop vite, s’il te plaît.



Je t’aime», confie-t-elle.

Au passage, on peut découvrir l'adorable ventre rebondi de Lysandre, entourée de sa petite famille, ainsi que du fils de Claude, Romain (qui a bien grandi)!