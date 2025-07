«On ne se lâchera pas»: Jean-Philippe Perras donne des nouvelles de son chantier

Un duo encore plus fort

Plus tôt cet hiver, quand on avait demandé à Maripier comment elle envisageait de travailler avec son conjoint elle avait affirmé ceci: «On est très Ti-Gus et Ti-Mousse. J’aime tout ce qui est cher, tout ce qui n’est pas achetable, fait que je vais vouloir faire un palais pour les parents de Jean-Philippe, et mon chum va me dire qu’on n’a pas le budget, donc j’ai l’impression qu’il va y avoir du conflit.»

Sur le plateau de Dérive, il y a quelques jours, Jean-Philippe nous a cependant avoué que tout allait pour le mieux, mais: «Elle a eu des mauvaises surprises comme tout projet de rénos. Fait qu’elle a comme compris qu’il fallait mettre de l’eau dans son vin, puis s’adoucir un peu.» En riant, il ajoute: «Elle veut des trucs chers, puis je suis comme : ‘’Non! On s’en fout de ce rideau-là à ce prix-là!’’ Jusqu’à la mort on va s’obstiner là-dessus, mais bon!»

Quant à leur couple, celui qu’on pourra revoir dans Stat mentionne que cette idée de maison a eu un impact positif sur eux: «Je pense qu’on réussit à se trouver même que c’est ça qui est beau aussi. À travers ce projet-là, on ne se laissera pas, mais le couple je pense qu’il va être encore plus fort. La communication, c’est important. Il ne faut pas se lâcher.»