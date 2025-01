Mario Pelchat revient sur sa rivalité avec Roch Voisine

Roch Voisine, légende de la musique des années 1990 et 2000, s’ouvre comme jamais auparavant dans un documentaire inédit de 90 minutes: Roch Voisine: L’ascension.

Si sa carrière impressionnante est jalonnée de succès et de moments inoubliables, elle a également été marquée par des rumeurs persistantes qui ont façonné son rapport à la célébrité.

Dans ce film touchant, l’artiste revient sur ces bruits de couloir qui ont parfois pesé lourd sur sa vie personnelle et professionnelle! À l’apogée de sa carrière, alors que ses chansons envahissaient les ondes et que ses concerts faisaient salle comble, Roch Voisine a également dû composer avec un aspect moins reluisant de la célébrité: les rumeurs. Parmi les plus marquantes, celles concernant...

Continuez à lire!

Vous aimerez aussi: