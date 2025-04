Mariloup Wolfe était très bien accompagnée sur le tapis jaune

La soirée, animée par Marie-Eve Janvier a aussi accueilli Catherine Brunet, Ingrid Falaise et leur conjoint respectif. D’ailleurs, cette dernière s’est confiée sur les traces que la maladie laisse autour d’elle, ayant une sœur qui se bat contre un cancer du sein agressif et a mentionné l'importance de donner pour financer les recherches et soutenir les personnes atteintes.

Grâce à l'implication de tous, un montant historique de 3 413 908$ a été amassé pendant la soirée. Bravo à tous et à l'année prochaine!

