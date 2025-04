Catherine Brunet répond aux rumeurs de Botox avec aplomb!

Rapidement, plusieurs internautes ont sauté aux conclusions, l’accusant d’avoir eu des injections. Résultat? Une avalanche de messages privés désobligeants sur son apparence!

Exaspérée par ces spéculations, Catherine a pris la parole en story Instagram, mettant fin aux rumeurs avec un message aussi direct que percutant:

«C'est peut-être parce que je vieillis, mais je reçois de plus en plus de ce genre de commentaires. Je le vois chez mes amies actrices aussi. Guys, c****ez-nous patience. Vous êtes vraiment des enquêteurs de merde, le 3/4 des trucs que je lis comme ça sont faux, vous avez le compas à côté de l'œil. Perso, je n'ai pas de botox, mais même si j'en avais, que j'avais un lifting des fesses ou que je me faisais poser deux oranges sanguines à la place des seins, ce n'est pas de vos affaires. Mon corps, mon choix. Ça vaut pour l'avortement, le hijab, les teintures de cheveux, les tatouages, les injections. OK? Merci!», confie-t-elle.