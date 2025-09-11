Passer au contenu principal
Marie-Mai et Serge Denoncourt nous surprennent en s’embrassant à la télé, voyez la scène

© Quel talent!/Noovo

Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls qui ont été victimes de la kiss cam. Effectivement Anne Dorval et Rachid Badouri ont aussi été filmés, se prêtant langoureusement au jeu.

Voyez les deux baisers improbables qui nous ont fait pouffer de rire:

© Quel talent!/Noovo

Je rappelle que la seconde saison de Quel talent! est diffusée du lundi au jeudi à 19h30 sur Noovo et sur noovo.ca.

