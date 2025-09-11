Marie-Mai et Serge Denoncourt nous surprennent en s’embrassant à la télé, voyez la scène

Marie-Mai et Serge Denoncourt ont partagé un baiser devant une foule animée, surprenant le public de Quel talent!

C’est lors de l’épisode de jeudi soir que les deux juges ont effectivement osé un rapprochement inattendu, filmé par la kiss cam.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Lors d’un retour de pause, l’animateur de foule a effectivement lancé la caméra, s’arrêtant sur des couples du public pour qu’ils s’embrassent, nous attendrissant.

Mais surprise, la caméra a aussi choisi la table des juges pour s’arrêter, encadrant la chanteuse et le metteur en scène. Sans se faire prier, ils ont donc partagé un petit baiser devant les spectateurs surpris.