Marie-Mai: un «Golden Buzzer» et un «beau p’tit trip d’acide» dans la même soirée

La deuxième saison de Quel talent! a officiellement commencé ce soir, et on est vraiment contents de retrouver Marie-Josée Gauvin, l’animatrice de l’émission, ainsi que les quatre juges: Marie-Mai, Anne Dorval, Rachid Badouri et Serge Denoncourt.
Encore une fois cette année, les juges ont comme mission de choisir les talents qui vont passer les prochaines étapes de l’émission.
Ils ont aussi la chance de pouvoir utiliser leur fameux «Golden Buzzer» afin de permettre à certains talents de se rendre aux demi-finales sans passer par les autres étapes.
Marie-Mai n’a d’ailleurs pas attendu très longtemps cette année pour appuyer sur son «Golden Buzzer»: elle est la première juge à avoir utilisé son privilège, et ce, pendant la première émission de la deuxième saison.
Âgée de 13 ans, Juliette Boulanger est montée sur la scène pour interpréter la chanson Mourir sur scène de Dalida. «C’est sûr qu’à 13 ans, je n’ai pas vraiment envie de mourir sur scène, mais je pense que j’ai un peu la même passion que Dalida, de chanter et de me produire sur scène», a expliqué la jeune fille avant de montrer son talent aux juges.
Sa performance était complètement époustouflante, on a presque oublié qu’elle avait seulement 13 ans!
«Pendant que tu chantais, j’ai vraiment senti mon cœur battre dans ma poitrine. Ta pureté, ta voix, la profondeur des paroles, ce n’était tellement pas surjoué. C’était tellement simple la façon dont tu nous l’as donnée, mais ça transperce [...] Pour vrai, j’en perds mes mots. À 13 ans, ça n’a pas de maudit bon sens ce que tu viens de réussir à faire», a mentionné Marie-Mai qui était en larmes à la fin de la performance.
Juliette a tellement marqué Marie-Mai que cette dernière n’a pas pu s’empêcher d’appuyer sur son «Golden Buzzer». «Juliette, tu n’avais même pas fait trois lignes de ta chanson que je le savais déjà», a dit la juge au moment d’appuyer.
On doit dire que la petite Juliette devait sûrement faire rappeler à Marie-Mai une autre chanteuse dont elle avait aussi aidé à faire avancer sa carrière: Charlotte Cardin!
C’était un moment hyper touchant pour Juliette, mais aussi pour sa famille qui était présente dans la salle.
Ayant l’habitude de faire des sketchs humoristiques sur les réseaux sociaux, Julien Leroux a décidé de transporter son talent sur scène. Toutefois, il n’a malheureusement pas été en mesure de convaincre les juges de le laisser poursuivre son aventure.
Son numéro était un mélange de musique, d’humour et même de théâtre à un rythme très, très rapide. «Un beau p’tit trip d’acide», a d’ailleurs lancé Marie-Mai à la fin de son numéro qui a laissé le public mitigé.
Elle a elle-même mentionné à Julien que c’était difficile «de mettre le doigt» sur ce qu’il a fait exactement.
Serge Denoncourt a avancé que Julien n’avait pas laissé de la place au public à travers son numéro, alors que Rachid Badouri a indiqué que ce numéro aurait bien pu fonctionner sur les réseaux sociaux.
Voyez juste ici la réaction d’Anne Dorval après la performance de Julien:
En entrevue au mois d’août dans le cadre de l’International de montgolfières de Saint-Jean-Sur-Richelieu, Marie-Mai nous avait mentionné que les talents de cette année étaient assez forts et impressionnants.
On a bien hâte de découvrir les prochains qui se présenteront sur la scène de Quel talent!.
Quel talent! est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur Noovo et Noovo.ca.
