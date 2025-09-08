Marie-Mai: un «Golden Buzzer» et un «beau p’tit trip d’acide» dans la même soirée

La deuxième saison de Quel talent! a officiellement commencé ce soir, et on est vraiment contents de retrouver Marie-Josée Gauvin, l’animatrice de l’émission, ainsi que les quatre juges: Marie-Mai, Anne Dorval, Rachid Badouri et Serge Denoncourt.

Encore une fois cette année, les juges ont comme mission de choisir les talents qui vont passer les prochaines étapes de l’émission.

Ils ont aussi la chance de pouvoir utiliser leur fameux «Golden Buzzer» afin de permettre à certains talents de se rendre aux demi-finales sans passer par les autres étapes.