Voici 4 secrets sur les juges de Quel Talent découverts lors de notre visite sur le plateau

Serge Denoncourt, le pire juge pour performer sur la scène de Quel Talent!

Marie-Mai et Rachid répondent rapidement quand on leur demande lequel d’entre eux ferait la pire performance sur la scène du Monument-National. Marie-Mai justifie son choix: «Serge, il est bon pour dire quoi faire à tout le monde, mais lui mettons, pousser la note?»

Même le metteur en scène partage cet avis contrairement à Anne Dorval qui croit plutôt qu’elle pourrait mourir si elle devait se produire à l’émission: «Je ne suis pas prête à mourir.»