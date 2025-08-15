Voici 4 secrets sur les juges de Quel Talent découverts lors de notre visite sur le plateau

Début du contenu principal.
Les tournages de la 2e saison de Quel Talent avancent rapidement. Si Marie-Josée Gauvin revient avec son mandat d’animatrice, Marie-Mai, Rachid Badouri, Anne Dorval et Serge Denoncourt sont de retour dans leur rôle de juge. Lors de notre visite sur le plateau, voici les secrets qu'on a récoltés pour vous. Voyez la vidéo ci-dessous.
Le nom de Rachid a été lancé à l’unanimité. «Il cherche l’approbation.» Mentionne Marie-Mai. «Il n’est pas toujours sûr non plus de dire la bonne chose. Il n’a pas confiance en lui.» Précise Anne Dorval. Quant au principal intéressé, il explique: «C’est une insécurité. Me faire accepter peut-être aussi par mes collègues juges? Je ne sais pas!» Pour sa part, Serge Denoncourt croit que c’est plutôt pour éviter de faire de la peine à ses pairs.
Marie-Mai et Rachid répondent rapidement quand on leur demande lequel d’entre eux ferait la pire performance sur la scène du Monument-National. Marie-Mai justifie son choix: «Serge, il est bon pour dire quoi faire à tout le monde, mais lui mettons, pousser la note?»
Même le metteur en scène partage cet avis contrairement à Anne Dorval qui croit plutôt qu’elle pourrait mourir si elle devait se produire à l’émission: «Je ne suis pas prête à mourir.»
Est-ce que c’est parce que l’interprète de Mentir a peur de manquer de nourriture qu’elle apporte: barres tendres, jujubes, chocolats et amendes lors des tournages? Même que sous son bureau de juge, il y a un panier rempli de bonbons. Avec son acolyte Anne, elle tente de trouver LE bonbon le plus sûr. Un jeu qui ne plaisait pas à la juge au début: «Moi je déteste le sucre, je haïs ça pour tuer! […] J’ai découvert une passion pour les bonbons surets, mais c’est Marie-Mai ma ‘’pusheuse’’.»
L’humoriste Rachid Badouri doit déposer quelques goûtes d’huile essentielle dans sa bouche avant chaque tournage pour éviter d’avoir mauvaise haleine. Il avoue qu’il ne peut mâcher de la gomme comme il a l’air «d’une vache enragée» selon ses dires.
Anne et Serge ont conclu l’entrevue sur une note mystérieuse, alors que tous les deux se retrouvent...dans les toilettes, avant chaque émission, pour un petit rituel. Or, il faudra enquêter davantage pour savoir ce qui se passe dans ce lieu: «On ne vous dira pas c’est quoi!»
Quel Talent sera de retour sur Noovo et noovo.ca, du lundi au jeudi, à 19h30, dès le 8 septembre.
